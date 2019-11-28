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Ecdadın yattığı tarihi mezarlıkların bakım ve onarımına başlandı

Ecdadın yattığı tarihi mezarlıkların bakım ve onarımına başlandıKİLİS - Kilis'te, İstiklal Savaşı başta olmak üzere birçok savaşa tanıklık edenlerin defnedildiği tarihi mezarlarda bakım ve onarım çalışmaları başladı.

28.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:22
Ecdadın yattığı tarihi mezarlıkların bakım ve onarımına başlandı
KİLİS - 'te, İstiklal Savaşı başta olmak üzere birçok savaşa tanıklık edenlerin defnedildiği tarihi mezarlarda bakım ve onarım çalışmaları başladı.
Kilis'te Asri Mezarlığın 1962 yılında hizmete açılmasından sonra kent merkezinde kalan 5 tarihi mezarlığa defin yasaklandı. Bazı aileler, mezarlarını asri mezarlığa taşındı. Tarihi mezarlarda, Çanakkale Savaşı ve İstiklal Savaşı gibi savaşlara tanıklık edenlerin naaşları bulunuyor. Eski belediye başkanları, bürokratlar ve siyasilerin de mezarlarının bulunduğu tarihi mezarlıklar Kilis Belediyesi tarafından yeniden ele alınarak, düzenleme çalışmaları başladı. Mezar taşları düzeltilirken, ağaçlandırma ve bakımları da yapılıyor. Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürü Abidin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un talimatıyla tarihi 5 mezarlığın bakımına başladıklarını ifade ederek, "Tarihi mezarların bakımlarını yapıyoruz. Ağaçlar dikeceğiz. Bu mezarlıkta istiklal savaşına katılanlarda bulunuyor. Asri mezarlık açıldıktan sonra bu tarihi mezarlıklar şehir içerisinde kaldı. Buralarda düzenleme yapıldıktan sonra ışıklandırmalarını yapacağız. Vatandaşların ziyaretine yeniden açacağız" dedi.
Ecdadın yattığı tarihi mezarlıkların bakım ve onarımına başlandı

Kilis Belediyesi, Kilis, Genel

Kaynak: İHA


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