Ecdat Diyarı Bilecik'e Ziyaretçiler Gelmeye Devam Ediyor

Bilecik
Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi; her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Bilecik'in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, özellikle hafta sonları ağırladığı binlerce ziyaretçi ile diriliş, kuruluş ve kurtuluşun Şehri Bilecik'in sesini ülkeye ve dünyaya duyururken, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Bilecik'e birçok belediye, okul ve kurum tarafından günü birlik turlar devam ediyor. İstanbul
, Ankara
, Konya
, Bursa
, Sakarya
ve Eskişehir
illeri ve ilçelerinden oluşan heyetler şeklinde ağırlanan misafirler, Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından Şeyh Edebali
Türbesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi açık hava müzesinde ücretsiz olarak misafir ediliyor. İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğrencileri, Bursa Orhangazi
İmam Hatip Orta Okulu, Sancaktepe
Belediyesi, Kütahya
Moymul İmam Hatip Orta Okulu ve İstanbul Gümüşhane
Kelkitliler Derneğinden birçok vatandaş, Osmanlı Devletinin Kurulduğu Bilecik'i ziyaret etti.
Şeyh Edebali Türbesi'nde dua eden konukları, ağırlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce
ve Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz konuklarını ağırlayarak şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi veriyor. Ziyaretleri kapsamında; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyen gruplar bol, bol hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buluyor. - BİLECİK
İstanbul,Bilecik