Ecdat Yadigarı Bina Eski İhtişamına Kavuştu

14 Aralık 2018 Cuma 11:52



14 Aralık 2018 Cuma 11:52

ORHAN YOLDAŞ - Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han döneminde Redif Asker Alma merkezi olarak yapılan ve kentte uzun yıllar asker alma merkezi olarak hizmet veren tarihi bina, restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuştu.Osmanlı'nın son dönem eserlerinden ve Abdülhamit Han döneminde 1893'te Redif Asker Alma merkezi olarak yapılan tarihi bina, kentte uzun yıllar askerlik şubesi olarak kente hizmet verdi.Zemin katta dört sütunlu giriş revakı olan iki katlı bina, 625 metrekare taban oturumuna sahip. 24 odası bulunan tarihi bina, 1947 ve 1997'de onarım gördü. Kente yeni bir askerlik şubesinin yapılmasının ardından tarihi bina, 2015'te Milli Savunma Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesine devredildi.Tarihi binada restorasyon çalışmaları yapan belediye 2,5 milyon lira harcayarak, ecdat yadigarı binayı eski ihtişamına kavuşturdu.Ahşap ve kerpiç kısımları ortaya çıkarılarak cam duvarlarla çevrilen, giriş kapısının üstünde sütunlara oturtulan balkon ise camdan yeniden yapıldı. Eski görkemine kavuşan tarihi bina, "Kent Müzesi" olarak hizmet verecek.İç dizaynının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak müzede, hediyelik eşya ofisi, kent belleği dijital arşiv odası ile tarihi materyallerin yer aldığı sergi odaları yer alacak.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için titiz şekilde çalıştıklarını söyledi.İlçedeki tarihi yapıların ayağa kaldırılması için öncelikle kültür envanteri çıkardıklarını ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri aldıktan sonra kentteki tarihi yapıların bir çoğunu ayağa kaldırdıklarını anımsatan Gürkan, eski Malatya surları, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Poyraz Konağı ile ilçedeki birçok tarihi eseri restore ederek, şehre kazandırdıklarını ifade etti.Gürkan, kültürel belediyecilik kapsamında tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiklerini aktararak, "Önce çökmüş, sonra göçmüş o tarihi yapıları tekrar gün yüzüne çıkartmak, ayağa kaldırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluk bilinciyle çalıştık.Osmanlı Devleti'nin son mimari örneklerinden olan bu tarihi askerlik şubesi 1890'lı yıllarda yapıldı. Tarihi binada restorasyon çalışmalarını bitirdik ve şu an iç dizayn çalışmalarımız devam ediyor." dedi."Bina başlı başına müze konumunda"Tarihi binanın mimarisi açısından da dikkat çektiğine vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:"Redif Asker Alma binası olarak Abdülhamit döneminde inşa edilen bina Osmanlı'nın son dönem şaheserlerinden. İçerisinde kerpiç, ahşap ve taş mimarisinin güzel örnekleri var. Bina kendi dizaynı itibariyle bir müze hüviyetinde. Şu an içini düzenlemediğimiz halde vatandaşlar geziyor. Taş, ahşap ve kerpiç mimarisi açısından bina başlı başına müze konumunda. Binanın kentin hafızasını koruyacak eserlerle donatılması ve kent müzesi yapılması ile şehirde aidiyet olgusunun oluşturulması için önemli bir kazanım elde edilecek. Tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasında bizlere sorumluluk düşüyor. Belediye olarak tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması için Valilik, Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklarla yakın çalışma içerisindeyiz. Kentteki tarihi yapıların aslına uygun ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Burayı kent müzesi olarak, şehre kazandıracağız.""Halk müzeye materyaller veriyor"Kent Müzesi'ne vatandaşların atalarından kalan materyaller bağışladığını dile getiren Gürkan, "Halkımız müzeye materyaller veriyor, bizde tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Şehrin belleğini, tarihi dokusunu yansıtan materyaller müzede sergilenecek. Kentin 9 bin yıllık geçmişinden Cafer Höyük, Arslantepe ve Malatya çerçevesindeki yaşanmışlıklarda kullanılan araç gereç ve materyaller sergilenecek. Tarihi eserleri günümüz teknolojisiyle vatandaşlara sunacağız." diye konuştu.