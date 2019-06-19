Ecdat yadigarı eserler Bayburtlu öğrencileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Biz Anadoluyuz" projesiyle Bayburt'tan Ağrı'ya gelen 50 öğrenci, "Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen Doğubayazıt ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret edip kenti tanıma fırsatı buldu.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesine gelen Bayburtlu 50 öğrenci, ilk olarak Osmanlı'nın Anadolu'daki en gözde eserlerinden İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'ni gezdi.

"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen yörenin 3 bin yıllık kültürüne ışık tutan tarihi mekanlara hayran kalan öğrencilere, öğretmenlerinin yanı sıra Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ile Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu eşlik etti.

Konuk öğrenciler ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, Gaziler Derneği, Doğubayazıt Gençlik Merkezi ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Sevgi Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, milli birlik beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Proje ile Bayburt'tan gelen öğrencilerin 3 bin yıllık kadim ilçe Doğubayazıt'ı yakından tanıma fırsatını yakaladığını anlatan Lordoğlu, şunları belirtti:

"İlçemizin tarihi 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Bayburt'tan gelen öğrencilerimizi ilk olarak İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi ve kent müzesine getirerek doğunun bu zengin tarihini ve kültürel birikimini kendilerine sunduk. Bayburtlu öğrenciler, yakından tanıma ve inceleme fırsatı buldukları ecdat yadigarı eserlere hayran kaldılar. Jandarma Komutanlığı, Gaziler Derneği, şehit ailesi ziyaretleriyle de vatan ve millet sevgisi kavramlarını ön plana çıkardık."

Lordoğlu, gezinin dolu dolu geçtiğini anlatarak, konuk öğrencilerin bu güzellikleri Bayburt'ta anlatıp Doğubayazıt'ın tanıtımına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA