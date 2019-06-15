Ece Alton kimdir? Garip filminde Kemal Sunal'ın Fatoş'uydu!

Ece Alton, Garip filminden sonra birkaç ufak çaplı projelerde bulundu. Magazin dünyasından ve gözlerden uzak bir hayat süren Ece Alton, internette aranmaya başladı. Tatlı ve cimcime halleriyle izleyiciler tarafından sevilen Ece Alton, son haliyle görenleri şaşırttı. Peki Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

ECE ALTON KİMDİR?

Ece Alton, 1 Ocak 1980 doğumludur. Kemal Sunal'ın 'Garip' filminde 'Fatoş' karakteriyle tanınan Oya Ece Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi. Garip filminin ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gecenin Öteki Yüzü adındaki dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Arka Sokaklar, Beyaz Bisiklet ve en son 2006'da İmkânsız Aşk gibi projelerde oynadı. Oca Ece Alton, şu sıralarda kameralardan uzak turizm işi ile uğraşıyor. Çanakkale Ayvacık Assos, Behramkale'de yer alan Oca Ece Alton, Assos Alarga Small ismindeki 5 yıldızlı otelin işletmeciliğini yapıyor.