Ece Asiye Nezir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU BOZKURT belediye başkan adayı olan Ece Asiye Nezir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU BOZKURT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ece Asiye Nezir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU BOZKURT adayı Ece Asiye Nezir kimdir? BTP KASTAMONU BOZKURT adayı Ece Asiye Nezir yüzde kaç oy aldı?

Ece Asiye Nezir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU BOZKURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ece Asiye Nezir BOZKURT ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. BOZKURT ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Ece Asiye Nezir adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU BOZKURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.