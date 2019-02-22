Ece Erken, Demet Akalın'la Barışan Alişan'ı Takipten Çıkardı

6 yıl önce küsen Demet Akalın ve Alişan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında gözyaşları içinde barıştı. Eskiden Demet Akalın'la yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ancak şimdilerde mahkemelik olan Ece Erken, Alişan'a tepki göstererek takipten çıkardı.

ALİŞAN'I TAKİPTEN ÇIKARDI

Ece Erken, davalık olduğu Demet Akalın'la Alişan'ın barışmasının ardından Alişan'ı takipten çıktı. Erken'in bu hareketi Alişan ve Ece küstü yorumlarına sebep oldu. Alişan ise samimi olduğu arkadaşı Ece Erken'i takip etmeye devam ediyor.