Ece Erken, Demet Akalın'la Barışan Alişan'ı Takipten Çıkardı

6 yıl önce küsen Demet Akalın ve Alişan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında gözyaşları içinde barıştı. Eskiden Demet Akalın'la yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ancak şimdilerde mahkemelik olan Ece Erken, Alişan'a tepki göstererek takipten çıkardı.

ALİŞAN'I TAKİPTEN ÇIKARDI

Ece Erken, davalık olduğu Demet Akalın'la Alişan'ın barışmasının ardından Alişan'ı takipten çıktı. Erken'in bu hareketi Alişan ve Ece küstü yorumlarına sebep oldu. Alişan ise samimi olduğu arkadaşı Ece Erken'i takip etmeye devam ediyor.

"İNSAN OLMAK KURUŞ İLE DEĞİL DURUŞ İLE ÖLÇÜLÜR"

Alişan'ı takipten çıkarmasıyla alakalı açıklama yapan Ece Erken, Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa özür yoksa kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım zaten bu barışın olacağı haftalar önce yayında söylemiştim. Beşi Bir Yerde'ye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür." dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BARIŞTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Demet Akalın'ı Alişan'ın yeni doğan bebeğinin videosunu beğendiğini görünce ikiliyi barıştırmak için harekete geçti. Canlı yayında aynı anda Alişan ve Demet Akalın'ı arayan sunucular, ikiliyi konuşturarak barıştırdı. Birbirinin sesini duyan ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu.

DEMET, ECE İÇİN TEDBİR KARARI ÇIKARTTI

Ece Erken, yorumcu olarak görev aldığı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında dün Demet Akalın'a canlı yayınında ateş püskürmüştü. Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu canlı yayında açıklamıştı. Erken eski arkadaşı Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki Whatsapp yazışmaları ifşa etmişti. Ece Erken'in yaptığı açıklamalardan sonra Demet Akalın, Erken hakkında tedbir kararı çıkarttı.

"DEMET AKALIN SENİN FOYANI ORTAYA ÇIKARIRIM"

Eski eşi çocuğunun babası Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'i almak için mahkemeye verdiğini açıklayan Ece Erken, olaya dahil olan Demet Akalın'la ilgili mesajlaşmaları ifşa etmiş Demet Akalın'a 'Senin foyanı ortaya çıkarırım, benimle uğraşma' diyerek Akalın'la tüm yazışmalarını canlı yayında tek tek anlatmıştı.