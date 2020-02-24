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Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Ünlü sunucu Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi.

24.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:12

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan bir çocuk annesi Ece Erken'in Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. Erken, gündemine bomba gibi düşen ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ ORTADA YAŞIYORUZ"

Evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi, Ece Erken'le olan ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Hakkında çıkan yasak aşk haberlerine dair Söylemezsem Olmaz programında açıklama yapan Ece Erken kendisini savundu. Erken yeni ilişkisi hakkında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.

Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Beşiktaş Spor Kulübü, Ece Erken, Magazin


HABER YORUMLARI (42)
MERD:MÜĞE ANLI YA HAVALE EDİYORUZ MİLLETCE CVP BEKLİYORUZ MÜĞE ANLI DAN ????
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TARAFSIZ..:KADINA ŞİDDET ELEŞTİRİLİYOR BU ÜLKEDE. VE BİRİLERİDE ÇIKIP KADINA ŞİDDET E HAYIR DİYOR. PEKİ BU YAPILAN DA KADINA ŞİDDET DEĞİL Mİ. HEMDE KADININ, KADINA YAPTIĞI İĞRENÇ BİR ŞİDDET ŞEKLİ. NASIL KADINLAR BUNA TEPKİSİZ KALABİLİYOR.
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ÇARŞI:ALAN RAZI VEREN RAZI . BEN ARTIK GRUP HABERLERI BEKLIYORUM BUNLAR KESMIYOR BIZI.
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VEZIR:KARAKTERSIZ SABAH PROGRAMINDA ONU BUNU ELESTIRIP AHLAK DERSI VERIYOR BIDE UTANMAZ. . .
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MAL BÜKÜCÜ:Ebru şallıyı evli erkekle beraber diye yerden yere vuran bu değilmiydi aradaki farkı göremiyorum gören var mı midesizlerin yaşam tarzı
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KABIZ MEMED.:TV. PROĞRAMINDA, BİZLERE NUTUK ÇEKEN, BU AHLAK BEKÇİSİNE BAKIN HELEE. . BU TİPLERDEN KORKACAKSIN BE GÜLÜM. . !
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NABIZ:ATTI
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HAKLI:halo
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ALİ VELİ:Tamam
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0 0
KARIN AĞRISI SAFFET:Tamam
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