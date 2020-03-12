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Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı

Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından gece saatlerinde Erken'in evlerine gelerek arabalarının aynalarını kırdığı anların videosunu paylaşarak şikayetçi olduğunu söyledi.

12.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:16

Uzun bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini canlı yayında itiraf eden Ece Erken'in hakkında gündemi sarsacak bir video ortaya çıktı.

GECE YARISI EVLİ OLAN SEVGİLİSİNİN EVİNE GELDİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Erken'in evlerine gelerek arabalarının aynalarını kırdığını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

EVLİ BİRİYLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Ece Erken'in Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayında aşkını itiraf eden Erken, "Gizli saklı bir şey yaşamıyoruz, her şey ortada" demişti.

Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Etiketler : Magazin

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Yorumlar (7)
URFALI:Terbiyesiz Kadın evli adamla ne işin var. Para için yapmayacağın bişey yok senin rezil kadın. REZİİİİİİİLLLLL
Cevap Yaz 0 2
SÖZDE NAMUSLU:fenerli futbolu gülücük atınca bana kimse gülücük atamaz diye ahkam kesiyodu geçin bu işleri bunları alın abi tv den bune
Cevap Yaz 0 12
ÇINAR:rezil
Cevap Yaz 0 12
BELCİN:Allahtan bul ece hem suçlu hem güçlü ALLAH hepimizden uzak tutsun böyle insanları..
Cevap Yaz 0 15
MUHİ:Zamanında aslanlı baronla da aşk yaşamıştı herkes çemberinden geçmiş değişiklik yapıyor mafya avukat sanatçı geri ye ben kaldım
Cevap Yaz 0 7
AVNİ:ACİL TEDAVİ OLSUN ÖFKE KONTROLÜ YOK
Cevap Yaz 0 16
YAZIK:millet açlıktan, geçimsizlikten, hastalıktan ölüyor bunların yaptığı şımarıklığa bakın. . . Tv de hayat dersi vermesini biliyorlar
Cevap Yaz 0 12

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