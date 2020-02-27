Haberler » Magazin » Ece Erken'in '9 ay önce boşanmaya karar verdi' dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı - Magazin

Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Ece Erken'in bugünkü canlı yayınında "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında eşiyle kucak kucağa çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

27.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:58

Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini ilan eden ve sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyen Ece Erken'in zor durumda bırakacak bir fotoğraf ortaya çıktı.

"9 AY ÖNCE BOŞANMA KARARI VERDİ"

Geçtiğimiz gün Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı aşk basına sızınca sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında açıklama yapan Ece Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi. Bunun üzerine gündemden düşmeyen Ece Erken bugün yaptığı açıklama da ise "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken

ECE'NİN SEVGİLİSİNİN KARISIYLA POZU ORTAYA ÇIKTI

Ece Erken'in günlerdir "Yasak aşk yaşamıyorum" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında yani 4 ay önce eşi ve yakın dostlarıyla maç izlerken çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşini kucağında oturttuğu kare ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"NAMUS BEKÇİLİĞİ YAPMIYORUZ"

Ece Erken bugün yayınlanan canlı yayında yeni ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Boşanma davası açmış 10 yıl sürse 10 yıl sonra mı çıkayım?Boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış. Bir dava bir yıl da sürebilir. Çocuk yaparsın evliliği kurtarmak için ama olmuyorsa da olmuyordur. Allah düşmanın bile şereflisini nasip etsin. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama evladım olduktan sonra daha da dikkatli yaşamaya çalıştım ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum. Aynı evde yaşayan, biriyle birlikte olmadım. Evler ayrı, ayrı bir düzeni kurmuş, boşanmaya karar vermiş, boşanma davası açmış, eşinden ayrı birisiyle birlikte oldum."

Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜKHıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi

Ece ErkenEce Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok

Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf ettiEce Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Ece Erken'in

Beşiktaş Spor Kulübü, Ece Erken, Magazin


HABER YORUMLARI (20)
HAKKARİLİ:Ya bu o ece degil mi üstat nurettin hocaya laf atan hayret ! şaşirdık mı arkadaşlar tabi ki hayır
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TÜRK:KENDİNİZE GELİN ARTIK EVLİ ADAMLARLA NEREYE KADAR UMUT YOLUNUZ OLUCAK KULLANILMAYIN EVDEKİ EŞLEREDE YAZIK SİZLEREDE KENDİNİZİ HARCAMAYIN KADININ DÜŞMANI YİNE KADIN OLUYOR YA
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
POLİMOLİ:La bi yürü git millete ne senin aşkından iffetinden namus bekçiliğinden bilmem neden. Bunları kanala çıkarıp ahkam kestiren kanala asıl tepki göstermek lazım. Ece Erken o ya da bu şekilde reklamını yapıyor. kime vermiş ne yapmış ne etmiş önemi yok. Çünki namus, edep, alak, toplum kültürü ve ahlakı sıfır. niye anlatıyon kimnle ne yaptın kimin kocağsını çaldın falan :))))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:bu ADAM NE AYAK ? ADAM MI ?
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ZİYAA:Atasözü: ''Gülme Komşuna Gelir Başına''
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
HURİ:BIRAKIN ARTIK ŞU EVLİ ADAMLARIN PEŞİNİ BİZ UTANIR OLDUK
Yayından Kaldır
45 1
Cevap yaz
OSMANLI:Türkiye bunlardan ibaret değil. Boş insanların hoş olmayan özel rezillikleri milleti ilgilendirmiyor.
Yayından Kaldır
30 0
Cevap yaz
VENTOLA:siz yapınca bir şey olmuyor başkası yapınca zina oluyor dimi . . Yazıklar olsun sizin gibi iki yüzlü insanlara
Yayından Kaldır
15 3
Cevap yaz
TOPRAK5353:bu bi ara davut güloğluyla takılmıyormuydu? o da evli değilmiydi ? :))
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
ERDEM65:herkes boşanıp boşanmadığını konuşuyor kimse demiyorki ece senin yüzünden karısını boşadı.
Yayından Kaldır
13 0
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:26:57