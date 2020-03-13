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Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz akşam evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evine giderek arabalarına zarar verdi. Mahmutyazıcıoğlu, bugün telefonla bağlandığı canlı yayında tepkilerin odağında olan sevgilisine sahip çıktı.

13.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:17

Bir çocuk annesi Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçaladı. Kısa sürede olayın görüntülerinin yayılmasıyla eleştirilen Erken, bugün sunuculuk yaptığı kanaldan istifa etti. Mahmutyazıcıoğlu ise konu hakkında sessizliğini bozdu.

"BİZ İLİŞKİ YAŞIYORUZ, BEDELİ VARSA ÖDEMEYE RAZIYIM"

Ece Erken'in sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, canlı yayında şunları söyledi: "Bu bir gönül ilişkisi, kimseye yakalandığım, ettiğim yok bir ilişki yaşıyoruz bunun bir bedeli varsa ödemeye razıyım suçluysam üstlenirim pişman değilim arkasındayım. Kimi ne ilgilendiriyor."

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM CANI SAĞ OLSUN"

"Ben muhattabına (Benan Mahmutyazıcıoğlu) bunu söyledim saklamadım. Bir dava var devam ediyor. Görüntüler eski, yeni bir görüntü değil. Arabalar benim, çocukça yaşanan bir sinir olayı biz beraber izleyip güldük. Ben çok çok özür dilerim ben kimse zarar görsün istemiyorum. Ama neticede bu kimsenin hakim olamadığı gönül. Görüntüler çocukça bir sinir anı. Ben şikayetçi değilim canı sağ olsun. Bir suçlu varsa aranacak o suçlu benim. Muhattabıma açıklamamı yaptım, dava devam ediyor. Ben iki tane kız çocuk babasıyım Ece de anne, öyle bir insan değil, gerçek bu değil. Saygı duyulup susulmasını istiyorum, susmayan herkesin karşısındayım.

Eleştirebilirler ama hakaret, linç bunlar doğru değil duramıyorum artık. Artık buna dur demek istiyorum. Kim ne diyorsa desin bu iki insan arasında bir ilişki 3. bir kişi ile alakası yok. Ben karar verdim bir yola çıktım 3. kişi ile bir alakası yok. Hiç kimse istemeden yuvasını bozdurmaz öyle bir dünya yok. Artık lütfen herkes saygı duysun.''

"GÜNAH KEÇİSİ ARANIYORSA SUÇLUSU BENİM"

"Hadi gebertelim Ece'yi, Şafak'ı o ölsün bu bitsin bırakın ya varsa bir suçumuz, mahkeme var çekeriz cezamızı. Varsa bir günah keçisi, illa aranıyorsa burada suçlu benim. Ben çocuklarımın üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Bunun mesulu benim. Ben her şeye razıyım. Diyelim ki hata ettik bu mudur bedeli? Bedeli neyse ben ödeyeceğim. Ben çıkıp bir yerde yakalanmadım. Benim bir tane muhattabım var ben ona söyledim kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kimse beni kandırmış değil. Ece'ye prim için saldırıyorlar. Bu eski bir görüntü dün olup bugün çıktı değil. Alınmış güvenlik kamerasından gülüp geçtiğim bir şey bu. Bu saatten sonra susmayan kötüdür gaddardır. Bundan sonra bununla ilgili konuşan kötü niyetlidir. Hata da ettiysem ben bedeline razıyım. Bırakın insanları herkes kendi hayatına baksın. Bu işin arkasındayım."

ECE İSTİFA ETTİ

Görüntülerin basına sızmasıyla tepkilerin odağında olan Ece Erken ise bugün Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının ardından "Psikolojim el vermiyor. Araba Şafak'ın ben açıklama yapmayacağım bundan sonra konuşanlar kötü niyetlidir. Çok düşman ediniyoruz. Bu program beni çok yordu" diyerek istifa ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Şafak Mahmutyazcıoğlu ile ilişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.

Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu
Etiketler : Ece Erken, Magazin

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Yorumlar (14)
NAZ:yuva yıkaın yuvası yıkılır. . . etme bulma dünyası bu.
Cevap Yaz 0 2
KÖYLÜ MAHO:Evli sevgili nasıl bişe oluo, çağdaş arkadaşlar bana açıklayabilir mi ?
Cevap Yaz 1 7
BİLO:4 Kadını birden nikahlı eş almak gibi düşün. .
5 2
ESKİ ÇOBAN:Ben anlatayım. Hani sürüde bir koç elli koyun olur ya, , hah onun gibi birşey.
0 3
BİRİSİ:diyecek çok birşey yok ne edep kalmış ne haya
Cevap Yaz 0 5
BEHCETBEHCET:Edepsizlik adam boyu baksanıza birde pişkince konuşuyor su gönül iliskisi denen nane ne zaman helal olsu kim helal saydı Allah ıslah etsin ne diyem
Cevap Yaz 2 4
EREN:ya ece böyle mafya vari erkeklerle neişin var. bi adam bulamıyonmu
Cevap Yaz 2 0
BİRİSİ:Zinanın ismi Gönül ilişkisi olmuş.Tuhaf bir yüzyılda yaşıyoruz.Haa bu düşünce sisteminin ismide ÇAĞDAŞLIK olmuş.
Cevap Yaz 2 107
KİME NE HERKEZ ÖZGÜR.BAŞKALARINA SÖZ DÜŞMEZ:SARI
Cevap Yaz 13 1
OSMAN KARTAL:katılıyorum söz düşmez ama bunlar örnek teşkil ediyor. yoksa reklam için bir teker mi verdiler
0 1

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