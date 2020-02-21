Haberler » Magazin » Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu - Magazin

Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu

Daha önce de sahte hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken'in, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir şey göstermek isterken Instagram'daki sahte hesapları göründü. Birden fazla fake hesabı olduğu göze çarpan Ece Erken, Twitter'da gündem oldu.

21.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:38

Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken'in popüler fotoğraf paylaşım programı ile imtihanı sürüyor.

Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.

'MACERACİ, SEZAİKK, ASKKK' GİBİ SAHTE HESAPLARI VAR

Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.

Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ece Erken dünyada hızlı yayılan Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu

Instagram, Ece Erken, Magazin


HABER YORUMLARI (16)
MEMLEKETİM:83 Milyon nufüslü bir Ülke''de ( Türkiye ) 200 Milyon Facebook, 150 Milyon Messenger, 250 Milyon Twiet''ter hesabi varsa; sizler kalkipda bana dürüstlükden bahsetmeyeceksiniz.
Yayından Kaldır
3 7
Cevap yaz
SAHİL KAHVE:Kes lan dırdırı kakalak
Yayından Kaldır
1 1
SAHİL PİDE:HADİ ORDAN ARMUT
Yayından Kaldır
3 1
KEŞANLI CEMO:Şamarlarım seni be yaa
Yayından Kaldır
5 1
6 FİLO:Akıllı ol tokatı yersin kıro
Yayından Kaldır
5 1
YARCAN:Senı şamar delisi yaparım kavun kafa
Yayından Kaldır
3 1
RÖVAŞATA DURSUN:yürü lan değişik.....
Yayından Kaldır
3 1
MEMLEKETİM:Sümbüllü; Lan diye kadin kocasina seslenir. Gercekler zorunuza gitmesin. Ückagitcilikda üzerinize yok. Ne konusmasini bilirsiniz ne de davranmasini.
Yayından Kaldır
2 3
SÜMBÜLLÜ:Kes lan tatavayı lavuk.Osmanlı tokatını patlatırım gevşek.
Yayından Kaldır
7 3
ECEM:TÜRKİYENİN EN GÜZEL KADINI
Yayından Kaldır
0 11
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 23:02:43