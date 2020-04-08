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Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi

Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.

08.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:20

Ev kirasını ödemeyi geciktiren Ece Erken, ev sahibinin kirayı hatırlatmasına tepki göstererek ev sahibi ile olan konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kirasını 2 gün geciktiren Erken, kira isteyen ev sahibine, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" dedi.

"BEN DE ALACAĞIM KİRALARI ALAMADIM"

Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.

Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi

KULLANICILAR "ARABASININ CAMINI KIR" GÖNDERMESİ YAPTI

Erken, tweetine gelen yorumlar üzerine de "Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum var, ya durumu olmayıp bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese" diye yazdı. Bu paylaşımdan sonra Ece Erken'in paylaşımına tepkiler yağmaya başladı. Bazı kullanıcılar ünlü sunucuya ''Git arabasının camını kır'' diyerek gönderme yaptı.

Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Etiketler: Ece Erken, Magazin

Haberin Videosu :

Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi

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Haberler ›› Magazin ››Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi - Magazin
Yorumlar (2)
BABA:Artislik yapma kirayı yatır.
Cevap Yaz 0 4
FAKO:O kadar para kazanıp kiracı olmak nasıl bir mantık anlayamadım.
Cevap Yaz 0 13

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