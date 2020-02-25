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Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken aşk yaşamaya başladı. Erken, sunuculuğunu yaptığı programda yasak aşk yaşamadığını söyledi. Matmutyazıoğlu'nun avukatı yaptığı açıklamada ise evliliğin bitmesinde 3. kişilerin alakası yoktur denildi.

25.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:41

Ünlü sunucu Ece Erken'in Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sunuculuğunu yaptığı programda aşkını ilan eden Ece Erken'den sonra bir açıklamada Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatından geldi.

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Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkınca sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında açıklama yaparak "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.

"HUKUKİ SÜRECİN 3. KİŞİLERLE ALAKASI YOKTUR"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtığı gündeme bomba gibi düştü. Yasak aşk söylentisiyle gündeme gelen Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok

Ece Erken, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
SERDAR06:Utanmazlar milleti haber yaparlar. kendileri evli barklı adamlarla takılırlar
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HURİ:evli erkekler daha mı cazip geliyor anlamadımki yuva bozanın yuvası olmaz
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ESCOBAR:ECE ERKEN MİLLETİN YEDİ CEDDİ İLE İLGİLİ MAGAZİN ADI ALTINDA DEDİKODU YAPSIN. PROGRAMDA EVLİ Bİ ADAMLA BİRLİKTE OLAN KADIN HAKKINDA EVLİ ADAMLARLA NE İŞİN VAR DİYORDU KADINA KENDİSİ DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞ. İNSAN0 SİZE BAKTIKÇA MİDESİ BULANIYOR
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MEMLEKETİM:Bize ne. Ne haliniz varsa görün. Ikinizde meymenet suratlisiniz.
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