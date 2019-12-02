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Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü

Sunucu Ece Erken, bir buçuk aydır oturmadığını söylediği evine 602 TL elektrik faturası geldiğini öğrenince sinirden küplere bindi. Fatura bilgilerini Instagram hesabından paylaşan Erken "Nasıl bir enayi yerine konmaktır bu? Rezillik" diyerek sitem etti.

02.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:18

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Ece Erken, gelen elektrik faturasıyla şoke oldu. Bir buçuk aydır oturmadığını iddia ettiği evine 602 TL fatura gelen Erken, hesabından elektrik dağıtım şirketine ateş püskürdü.

"REZİLLİK"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ece Erken, oturmadığını söylediği evine gelen elektrik faturasının bilgilerini paylaşarak "1.5 aydır oturmadığım eve gelen elektrik faturası! Nasıl bir enayi yerine konmaktır bu? Yazık ya! Rezillik..." dedi. Fatura bilgilerini bir de Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayan Erken "Oturmadığım ev! Dolayısıyla elektrik harcanmıyor, yönetim kapamış. Gelen fatura! Enayi yerine koymayın bizi, bu milleti" diyerek veryansın etti.

Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü

Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
PAŞALI:İstanbul''da her ay düzenli gecikmeden elektrik faturamı ödüyorum. Şayet kaçak kullanılan elektrik ücretleri benim faturama yansıtılıyorsa Allah şahidim olsun dağıtım firmasına hakkım haram zıkkım olsun. Tekrar Allah şahidim olsun ki gerçek ebedi dünyada hakkımı helal etmeyeceğim.
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SEREN ÇETİN:Beter olun size az bile
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ALİ YİLMAZ:Ulan saatin üzerinde kullanilan kW yokmu Hesapta yanlislik varsa hesaba itiraz edersin
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ZİYAA:Asıl yılbaşından sonra görün zamları.
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GÖZLEM:Geçen ay evi kapatıp tatile gittik. Evde çalışan tek cihaz buzdolabı. . ! Diğer cihazların sigortaları bile indirdik. Tesadüfen sayaç, gittiğimiz gün okunmuş. 30 gün sonra geri döndük. Gelen elektrik faturası 105 TL. Sadece buzdolabı, çalıştırmanın bedeli bu. ! ''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3^^
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AKP:öde ne olmuş yani. kazandığına say
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HAYDAR:burası türkiye böyle şeylere şaşırmayın
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ISA:Kesin reklam amacli..
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S:şimdimi aklınız başınıza geliyo?
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EMN:Herşey Güzel Olacak. . .
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