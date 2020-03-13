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Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti

Yasak aşk yaşadığı sevgilisine ait araçlara zarar verdiği görüntüler ortaya çıkan Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti. Erken, "Ben üçüncü bir şahıs olmadım. Benim psikolojim buna izin vermeyecek" diyerek canlı yayında işini bıraktığını söyledi.

13.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:48

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece Erken'in sevgilisinin evine giderek kapının önündeki araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Ece Erken, bugün sunuculuk yaptığı programın canlı yayınında istifa etti.

"ÇOK ÜZÜLDÜM, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Uzun bir süredir Bircan Bali ile Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda sunuculuk yapan Ece Erken, bugün çıktığı canlı yayında şunları söyledi: "Benim için çok zor bir gece oldu çünkü çok üzüldüm. Allah çok büyük, gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım; istifa etmem de istenmedi, şimdi siz öyle söylersiniz. Gerçekten tatile ihtiyacım var, yoruldum. Ben bir mücadele içerisinde değildim. Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Tatile gidip kafayı dinleyeceğim. İstifa etmem istenmedi gerçekten herkes arkamda durdu. Psikolojim buna izin vermeyecek. Araba konusu hakkında hiçbir açıklama yapmayacağım. Bu program beni çok yordu ve yıprattı. Kendi çevremde gayet mutluyum. Yüzünü yere eğmeyecek bir evlat yetiştiriyorum. Beyaz TV ailesi bu zamana kadar yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Allah kötü niyetli herkesten bizi uzak tutsun."

SEVGİLİSİNİN ARABALARINA ZARAR VERDİ

Ece Erken, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Etiketler : Ece Erken, Magazin

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Yorumlar (36)
SPOR X:ulan. bu kadın varya. aslında çok düzgün bi şey ha. ama bu da diğer ünlüler gibi parayı seçmiş. yazık.
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BURÇİN.:Ece Erken, evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşarken aynı zaman da da Benan Mahmutyazıcıoğlu''nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ile ilişki yaşıyormuş. Umarım anlamışsınızdır. . . . . . . . Burada 2 yanlış, 1 tane de doğru var. Doğru olan Benan Mahmutyazıcıoğlu. . . . .
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GURURLU:her kim olursanız olun evli insanlardan uzak durun yuva yıkmak size kolay geliyor olabilir ama karşı tarafın yerine kendinizi koyun cocuklarının yerine kendi çocuğunuzu koyun ben de aynı bu durumdan dolayı iki çocuğumu babasız büyütüyorum ahlaklı olun birde utanmadan gizli birşey yok diyorsun edep yahu edep
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SELÇUK ŞENEL:ne olur ıstıfa etme cokta umrumuzda
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1971:Ece kalitesis biri
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AHSEN:80 milyonun önünde her gün dedikodu yapıyordun şimdi senin dedikodunu yapıyorlar diye niye bu kadar üzülürsün.
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AVNİ:VALLA BİZDE SİZDEN YORULDUK MİLLET NE DERDİNDE BUNLAR TIRI VIRI
Cevap Yaz 0 36
TABİ:Evli biriyle beraber ol milletin Aynasını kır orda edebiyat yap. Başkası ols yerin dibine sokarsınız yuva yıkanın yuvası olmaz
Cevap Yaz 0 33
XXX:araba aynası kırılarak düzgün evlat yetiştirilmez
Cevap Yaz 0 27
ALİ:Hala kendilerini temiz çıkarmaya çalışmaları, yaptıklarının doğal olduğunu söylemeye devam etmeleri, Türk örf ve adetlerini hiçe sayarak milletin karşısına çıkabilmelerine hayret ediyorum.
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