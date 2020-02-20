Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Başarılı sunucu Ece Erken, dünyada hızla yayılan BungeeGYM yapmaya başladı. İki haftadır, hoca eşliğinde yoğun bir şekilde bu spora yönelen Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"NASIL İYİ GELDİ ANLATAMAM"

Asılı olduğu iple akrobatik hareketler yapan Ece Erken, spor salonunda çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabındapaylaştı. Takipçileri iple zor hareketler yapan Ece Erken'e övgü dolu yorumlar yaptı.

Ece Erken paylaşımının altına, " 2. haftam ve hocalarımla çooook eğlenerek çalışıyoruz. Beni çok yoruyorlar, daha iyi olayım diye, daha sağlıklı olayım diye... Bu sene pek dikkat etmemiştim kendime. Nasıl iyi geldi anlatamam. Bugün BungeeGYM yaptık. Bakın nasıl çalışıyorum, eleştirecek şey bulamayın diye" ifadelerini kullandı.

BUNGEE GYM NEDİR?

Macera severlerin popüler tercihi bungee jumping, kaslarını güçlendirmek isteyenlere yepyeni bir antrenman şekliyle ilham veriyor: BungeeGYM

Tayland'da başlayan bu antrenman, hem kasların tonlanması için dayanıklılık egzersizini kullanıyor ve hem de eğlenmenize yardımcı oluyor. Antrenmana ait videolar, tavandan bağlı elastik iplerle asılı duran insanları gösteriyor. Daha sonra insanlar dans etmeye, aerobik yapmaya, yere düşmeye, havada uçmaya ve duvardan sekmeye çalışıyorlar. Ve tüm bunları yaparken de elbette oldukça iyi vakit geçiriyorlar.