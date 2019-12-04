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Ece Haraç'dan Tayland'da büyük başarı

İSTEK Yalova Okulları Milli Takım sporcusu Ece Haraç, Tayland'da düzenlenen Masa Tenisi 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda 3 galibiyet alan ilk Türk sporcusu unvanını aldı.

04.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:24Ece Haraç'dan Tayland'da büyük başarı

İSTEK Okulları Milli Takım sporcusu Ece Haraç, 'da düzenlenen Masa Tenisi 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda 3 galibiyet alan ilk Türk sporcusu unvanını aldı.

Masa Tenisi 2019 Dünya Gençler Şampiyonası Tayland'ın Korat kentinde, 25 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. ITTF Dünya Gençler Sıralaması U18'de ilk ellide yer alan İSTEK Yalova Okulları öğrencisi olan Milli Takım Sporcusu Ece Haraç, Tayland'da ki Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. 17 yaşındaki İSTEK Yalova Okulları Milli Takım sporcusu Ece Haraç, daha önce Dünya, Balkanlar, Avrupa Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonlukları elde etti. Ece Haraç, ilk kez katıldığı Masa Tenisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 3 galibiyetle dünya sıralaması için önemli puanlar kazandı. Ece Haraç, Gençler Dünya Masa Tenisi Şampiyonalarında 3 galibiyet alan ilk Türk sporcusu unvanını elde etti.



Tayland, Yalova, Spor

Kaynak: DHA

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