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Ece Haraç'tan bir şampiyonluk daha

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, 2020 Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

03.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:52Ece Haraç'tan bir şampiyonluk daha

Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası Aydın'da tamamlandı.Didim Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 47 takım ve 281 sporcu katıldı. Ferdi yarışlarda oynadığı 4 maçın ardından finale yükselen Ece Haraç, finalde Özge Yılmaz'ı 11-4, 12-10 ve 11-9 setlerle 3-0 mağlup ederek 2020 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ece Haraç ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Çotra ile mücadele ettiği çiftler yarışlarında finalde Nur Sarı/Özge Yılmaz çiftine 3-0 mağlup olarak Genç Çiftler Türkiye ikincisi oldu.

Takım müsabakalarında 3. grubu 2 galibiyetle lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk 8 maçlarında Bu Piliç SK takımına 3-1 mağlup oldu. 5-8 maçlarında Seramikspor 3-0 ve 1955 Batman Belediyespor takımını 3-2 mağlup eden yeşil-beyazlılar turnuvayı 5. sırda tamamladı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Özge Yılmaz, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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