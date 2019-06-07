Ece Seçkin Enrique Iglesias ile düet yaptı! Ece Seçkin kimdir?

Afrika'da Dibine Dibine şarkısına klip çekerek büyük bir başarıya imza atan Ece Seçkin, çekimler sırasında erkek arkadaşından da evlilik teklifi almıştı. Ece Seçkin, şarkıcı Enrique Iglesias ile İspanyolca şarkısına Türkçe düet yaptı. Ece Seçkin nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında özel şan dersleri almaya başladı. 2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi 'Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktı.

OZAN DOĞULU KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI OLDU

Genç şarkıcı Seçkin'nin, 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012'de Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü ''Bu Ne Yaa''yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Türkiye'de ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendiği albümünde yer alan, "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğulu'ya ait.

''EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BAYAN SANATÇI''

Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen ''Altın Kelebek Ödülü''nü yapılan oylama sonucunda "En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı" dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu. Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan ''Hoşuna Mı Gidiyor'' adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakaladı. Son çalışması ''Hoşuna mı Gidiyor'' ile Youtube' da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir. Mayıs 2015'te ''Aman Aman'' adlı maxi single'ı yayınlandı.

BABY BROWN İLE DÜET YAPTI

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yaptı. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirdi. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkarttı. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına gelmiştir. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı. Son olarak, hayali olan Güney Afrika'da, ''Dibine Dibine'' şarkısına klip çekti.