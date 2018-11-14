Ece Seçkin: '' Fil Ve Zürafa Aldım ''

Ece Seçkin, dün akşam Show Radyo'da yayınlanan "Kabareden Naklen Okan Bayülgen" programının konuğu oldu.

Program sırasında Ece Seçkin'e sorulan sorular sosyal medyada #eceyeesor etiketi ise TT listesinde 4numaraya kadar yükseldi.

FİL VE ZÜRAFA ALDIM

Okan Bayülgen, Show Radyo'ya konuk olan Ece Seçkin'in şarkı sözlerine dikkat çekti. Herkesin çok konuştuğu ''Dibine Dibine'' şarkısının Güney Afrika'da kliplendiğini ve şarkının ruhunu yansıtabilmek için Ozan Çolakoğlu'na zürafa aldığını söyleyen Ece Seçkin stüdyoda keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

Okan Bayülgen'in Ece Seçkin'inklip çekimleriiçin Güney Afrika'daZulu kabilesini ziyaret ettiğini öğrenmesi üzerine; Peki, neden oraya gidildi yani kafayı mı yediniz? Klip bütçeleri belli değil mi? Sanki National Geaographic ekibi gibi? sorusunu yöneltti.

Ece Seçkin ise, çok uzun zamandır bu klipi çekmek için para biriktirdiğini ve klibi çekmenin uzun zamandır hayalini kurduğu söyledi.

Ece Seçkin ayrıca, ''Dibine Dibine'' şarkısınıTarkan'a ithafen söylediğini ve Tarkan'ın bundan haberi olmadığını da programda itiraf etti.