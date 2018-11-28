28 Kasım 2018, 16:11
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Ece Seçkin, Gıda Zehirlenmesinden Dolayı Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü popçu Ece Seçkin, gıda zehirlenmesinden dolayı apar topar hastaneye kaldırıldı.

Radyo D'de "Sarı Şeker Sema"nın programına konuk olması beklenen Ece Seçkin, gıda zehirlenmesi yaşadığından dolayı apar topar hastaneye kaldırıldı.

PROGRAMA TELEFONLA BAĞLANDI

Radyo programına telefonla bağlanarak gıda zehirlenmesi yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Uçankuş'un haberine göre, bugün saat 15.00'de gerçekleşmesi planlanan program Perşembe gününe ertelendi.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Radyo D genç popçunun rahatsızlığından dolayı programa katılamayacağını twitter hesabı üzerinden duyurdu.

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28 Kasım 2018 Çarşamba 16:11



YORUMLAR (9)
VATANDASH: gırtlağına kadar alıyordu. . mideye indirdiyse demekki. . olacak. .
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.: NE YEDİ ACABA
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HAHAHA: deseniz ya yine hevla yicez.
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MEBHUKUK: organ nakli lazımsa parçalayın beni :))))
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