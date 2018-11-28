Ece Seçkin, Gıda Zehirlenmesinden Dolayı Hastaneye Kaldırıldı

Radyo D'de "Sarı Şeker Sema"nın programına konuk olması beklenen Ece Seçkin, gıda zehirlenmesi yaşadığından dolayı apar topar hastaneye kaldırıldı.
PROGRAMA TELEFONLA BAĞLANDI
Radyo programına telefonla bağlanarak gıda zehirlenmesi yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Uçankuş'un haberine göre, bugün saat 15.00'de gerçekleşmesi planlanan program Perşembe gününe ertelendi.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
Radyo D genç popçunun rahatsızlığından dolayı programa katılamayacağını twitter hesabı üzerinden duyurdu.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:11