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Ece Seçkin Lüleburgazlı hayranlarıyla buluşuyor

Ünlü pop müziği sanatçısı Ece Seçkin, 9 Ağustos 2019 cuma günü 39Burda AVM aracılığıyla Lüleburgazlı sevenleri ile buluşacak.

03.08.2019 15:15 Ece Seçkin Lüleburgazlı hayranlarıyla buluşuyor
Ünlü pop müziği sanatçısı Ece Seçkin, 9 Ağustos 2019 cuma günü 39Burda AVM aracılığıyla Lüleburgazlı sevenleri ile buluşacak.

Lüleburgaz'da hizmet veren ve Trakya'nın en gözde alışveriş merkezlerinden biri olan 39Burda AVM, sevilen pop müzik sanatçısı Ece Seçkin'i Lüleburgazlılarla buluşturacak. Hediye Dükkanı aracılığıyla 9 Ağustos 2019 cuma günü 19.30'da gerçekleşecek konserde Pop Müzik Sanatçısı Ece Seçkin, en sevilen şarkılarını Lüleburgazlılar için seslendirecek.

Ece Seçkin hayranlarını buluşturacak konser etkinliği ile geceye eğlence katacak 39Burda AVM, aynı zamanda hediye dükkanı 39Burda Kart uygulamasını da başlatarak ziyaretçilerine alışverişlerinde yüzlerce hediye kazanma fırsatı sunacak. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Ece Seçkin, Magazin

Kaynak: İHA

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