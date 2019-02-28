'Bana sürgün demeyin. Hayatımın bu bölümünü yolculuğumun bir parçası gibi hissediyorum' diyor yazar Ece Temelkuran. Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Rengin Arslan'a yeni kitabı How to lose a country'yi (Bir ülke nasıl kaybedilir) anlatan Temelkuran, popülizm tehdidine vurgu yapıyor...…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=xskCwod5_1Y&event=video_description&q=https://tr.euronews.com/2019/02/28/ece-temelkuran-how-to-lose-a-country-bir-ulke-nasl-kaybedilir-uzerine-bana-surgun-demeyin&redir_token=mdBg753adVm86fnjz1OIM4y9iPp8MTU1MTQzNTY1OEAxNTUxMzQ5MjU4' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'v=xskCwod5_1Y&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F28%2Fece-temelkuran-how-to-lose-a-country-bir-ulke-nasl-kaybedilir-uzerine-bana-surgun-demeyin&redir_token=mdBg753adVm86fnjz1OIM4y9iPp8MTU1MTQzNTY1OEAxNTUxMzQ5MjU4' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCNCmwKua3uACFQE5ZAodDdUN1Cj4HUjW_ue7qNjA5MYB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/02/28/ec...</a>