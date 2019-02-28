28 Şubat 2019, 13:21
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Ece Temelkuran ile 'bir Ülke Nasıl Kaybedilir' Üzerine: Yaşadığım Şey Sürgün Değil

"Bana sürgün demeyin.

"Bana sürgün demeyin. Hayatımın bu bölümünü yolculuğumun bir parçası gibi hissediyorum" diyor yazar Ece Temelkuran. Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Rengin Arslan'a yeni kitabı How to lose a country'yi (Bir ülke nasıl kaybedilir) anlatan Temelkuran, popülizm tehdidine vurgu yapıyor...…

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Kaynak: Youtube