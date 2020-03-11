Menü
Haberler ›› Magazin ››Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz - Magazin

Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek, "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor, bilemedik. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" dedi.

11.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye 'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından fırsatçılar boş durmadı. Hijyen ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerine fahiş zamlar yapıldı. Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu fahiş zamları yapan fırsatçılara sert tepki gösterdi.

"NAMAZ 5 VAKİT, AHLAK 24 SAAT FARZ"

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Ece Üner, "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor, bilemedik. Koronavirüs geliyor maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin, Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Magazin, Güncel

İlgili Haberler

MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattıMASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çektiÜnlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Paylaş
Yorumlar (12)
. A:Güzel laf
Cevap Yaz 0 0
İBRAHİM DEMİR:süper cevap çok güzel cevap agzına saglık
Cevap Yaz 0 1
ÖMER:helal olsun kadına çok doğru tespit yapmış
Cevap Yaz 0 1
FARZDA BİLİRMİŞ:evet güzel dedikleriniz doğru, Farzları madem biliyorsunuz yapmadığınız farzlarıda yapmanız dileği ile yani başkalarına ahâk ahkamı keserken kendininde yapması gerekenleri yapman lazım değilmi?
Cevap Yaz 0 0
SEDAT:100 müslümanın beşi namaz kılmıyorken fırsatçılığı namaza bagladınızya bravo size bravo
Cevap Yaz 63 1
MESSİİ:lan bi sen eksiksin kes sesini sun haberinitipine bakmadan her haberde bi seyler sokmaya calısıon
Cevap Yaz 73 1
UCUBE:Güzel bacım neden hemen din ile vurdun? Nereden biliyorsun hepsinin 5 vakit namaz kıldığını? Kendi kendine farz getirme, önce ibadetini yap, daha sonra TV karşısında ahkam kesersin. ;))
Cevap Yaz 47 4
LAF OLA:Kusura bakma da hanım efendi gördüğüm kadarıyla senden kural fırsatçı yok! Çünkü ilk fırsatta hemen müslümanları hedefe koymuşsun! Yazıklar olsun, kolonyası, alkolü müslümanmı satıyor sanki?
Cevap Yaz 36 9
BURAK:çakma fatih portakal
Cevap Yaz 26 4
BENCE:BENCE BU YILIN SÖZÜ : ''NAMAZ 5 VAKİT, AHLAK 24 SAAT FARZ'' . AZCIK İNSAN OLSAK YETER
Cevap Yaz 3 9

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Magazin
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Magazin
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Magazin
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Magazin
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Magazin
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Magazin
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Magazin
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı