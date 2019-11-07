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Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık

Show TV spikeri Ece Üner, Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. "Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık." diyen Üner, Anayasa'nın 42. maddesini hatırlatarak, "Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor." dedi.

07.11.2019 22:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:27

Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen velilerin, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhalamıştı. Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu skandala imza atan velilere sert tepki gösterdi.

"OTİZM DEĞİL AMA CEHALET BULAŞICI BİR HASTALIKTIR"

Üner, "Otizmin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünecek kadar cahil olanlara kötü bir haberimiz var. Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık. Ön yargı bulaşıcı bir hastalık. Anayasa'nın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor. İkincisi, kınadığın şeyle sınanırsın. Üçüncüsü ve en acili, özel eğitim sınıflarına alınıp sonra topluma salınması gerekenler, o masumları yuhalayanlardır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto ettiği iddia edilmişti. Bu bilgi sonrası da olaya çığ gibi tepki gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada yuhalama iddialarını yalanlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Milli Eğitim BakanıMilli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor

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Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık

Ece Üner, Aksaray, Magazin, Güncel


YORUMLAR (17)
YAZ: Her çocuğun seviyesine göre eğitim hakkı var. Bu ister fiziksel engelli ister zihinsel engelli , isterse otistik olsun. İlköğretim veya lise özel sınıflar veya kaynastirma öğrencisi olsun çocuklarımız beraber yaşamalılar. Önce aileleri eğitelim. Bu ailelerin kesin eğitime ihtiyacı var. Gerci empati de eğitimle kazanılmaz ki.
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5 0
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XMAN: Leş kargalarına leş çıktı. Çocuklarını normal vatandaşın, avamın çocuğuyla yetişmesin deyip devlet okulundan uzak tutan, bunun için binlerce lira harcayan stk başkanları, sanatçı, spiker bozuntuları, çıkmışlar otizmli çocukları savunuyolar. Bence sadece onları istismar ediyolar. Sende kendini güzel pazarladın ece hanım, sırada ne var bakalım, en büyük Leş kargası ödülünüde aldın..
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2 7
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DURUMDAN VAZİYET: Bu duyarlılığınız için size teşekkür ederim Ece hanım. Ama bu çocuklar üzerinden vijdanlara oynayıp bu kadar prim yapmaya çalışmakta hiç hoş bi durum değil. Devlet eliyle eğitim hakkı alınan binaları yıkılanlar var bu memlekette. Hiç dile getirdiğini görmedik ?
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7 5
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AYNEN: Hayvan hakları ve engelli insanlar üzerinden puan toplanacak unsurlar değildir. Onların haklarını bu millet zaten koruyor. İstisnalar oluyor maalesef onun cezasını yargı verecektir
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0 4
CEMAL: Boyle insanlara insan bile denmeZ. Boyle bisey kendi baslarina gelir insallah diyemiyorum cunku o cocuklar ozel cocuklar ve bunlar gibi anne babalari haketmiyorlar. Kendi baslarina gelsin ne geliyorsa serefsizler
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6 0
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MADDE BAĞIMSIZI: Helal Ece, Anayasa''nin sadece 42. maddesini biliyorsun herhalde, ya da birileri kulagina fisildamis. Ac Anayasa''yi da diger maddelere bir göz at, haberlerini anlayarak degil de sadece okuyarak verdigin olaylarla bir karsilastir. Sonra da bu maddeler ve karsiligi vukuatlar hakkinda da konus konusabiliyorsan, alnindan öpeyim seni. . .
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3 1
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BENDE: Lafa geldimi anayasa.. işine geldi mi kendi bildiğini oku. Muz cumhuriyetimiz saolsun
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0 3
FATMA: Ece üner çok dogru söyledi kınadıgınızla sınanırsınız benimde çocugum otizmli idi onların ilaca ameliyata ihtiyacı yok eğitim ve sevgiye ihtiyaçları var çok şükür benim çocuğum normale döndü birde ben yurt dışında yaşıyorum bu gün bir daha şükretdim türkiyede yaşamadıgım için belki bana kızanlar olabilir ama Türkiyede olsa benim çocuğum bırak gelişmeyi böyle çahillerin içinde daha gerilerdi
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21 2
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OTİST: Sana helal olsun Ece ÜNER ne güzel özetliyorsun, bu ülkenin senin kadınlara ihtiyacı var kokoşlara değil.
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20 1
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ALİ: Bir Aksaray lı çok utandım o masum zararsız insan lar bunu hak etmiyor
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