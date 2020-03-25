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Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter

Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde tüm uyarılara rağmen liglerin ertelenmemesi ve Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı ve TFF'yi eleştirdi.

25.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:18

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili, Terim'in ve birçok kişinin uyarılarına rağmen lig maçlarını ertelemeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na "Bu ayıp da bize yeter galiba" diyerek tepki gösterdi.

"BU AYIP DA BİZE YETER GALİBA"

"Bugün herhangi bir yabancı gazetenin manşetini hayal edin" diyen Üner, "Avrupa'da maçların en son ertelendiği liglerden Süper Lig'de görevi futbol ve futbolcuları gözetmek olan futbolu ve futbolcuları Korona'dan korumak için uyaran ülkenin en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bu ayıp da bize yeter galiba" ifadesini kullandı.

TERİM BASIN TOPLANTISINDA İSYAN ETMİŞTİ

Avrupa'da ve dünyada üst düzey liglerin çoğu tüm dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişken Türkiye'de edilmemiş ve 15 Mart'ta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanmıştı.

0-0 berabere biten maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamasında futbolcularını kast ederek"İki hafta sonra milli takım arası var. O zamana kadar erteleseydiniz. Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Ülke olarak yeri geldiği zaman her yerde beraber olabiliyoruz, burada neden olamayalım?"demişti.

Terim, "Bizim canımız, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

Ece Üner’den TFF’ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Ece Üner, Spor

Haberin Videosu :

Show TV spikeri Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter

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Yorumlar (4)
ORHAN EROL:KOVİD 19 italya gıbı olmadan ohal ilan edılsın bakın sıkıntı var ufak ama buyuk olursa kımse karsısında duramaz ben esnafım 20 gun evde kalsam bısey olmaz hepsı ıcerde ama bakıyorum hukumet bu işi tilkiligi vuruyor ama bedelı agır olur ucuz atlatalım ama bu sekılde atlatamazık sıkıntı cok buyuk halk kendı ohal ılan etsın dıyor hukumet yanlıstır pısman olmadan sokaga cıkmaya yasak gelsın
Cevap Yaz 0 0
SARI:Cesur spiker hayranım yorumlarına evimin haber kanalı show
Cevap Yaz 1 1
MAHO:Sen sadece işini yap. o maçta sadece Terim mi vardı da virüsü kaptı. Bilmiş bilmiş konuşursunuz
Cevap Yaz 11 5
1234:Şu herif için verdiğiniz tepki birde Vatandaş için verseniz ya
Cevap Yaz 7 9

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