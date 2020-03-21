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Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evden çıkmadığını göstermek için iç çamaşırıyla poz veren fenomen Duygu Özaslan'ı takipten çıkarak tepki gösterdi.

21.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:20

Çektiği makyaj videolarını YouTube kanalından yayınlayarak kısa sürede ünlenen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, koronavirüse karşı tedbir aldığı göstermek için Instagram hesabından iç çamaşırıyla çektirdiği pozunu paylaştı. Özaslan'ın beğeni rekoru kıran paylaşımına Ece Vahapoğlu'ndan tepki gecikmedi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Çin'de başlayan ve sonrasında dünyayı etkisi altına alarak 11 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüs Türkiye'ye de geldi. Ülkemizde 9 kişinin hayatını kaybettiği virüs sonrasında vatandaşlar evden çıkmamaya başladı. Virüsün yayılmasını önlemek için evinden çıkmayan Duygu Özaslan, evinin banyosunda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı

ECE TAKİPTEN ÇIKTI

Duygu Özaslan'ın fotoğrafı kısa sürede 221 binin üzerinde beğeni alırken tepkileri de beraberinde getirdi. Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, Duygu Özaslan'ın cesur pozuna tepki gösterdi. Fotoğrafın altına "Unfollow" yazan Vahapoğlu, fenomeni takipten çıkardı.

Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı
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Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan’ı takip çıkardı

Haberin Videosu :

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı
Etiketler : Ece Vahapoğlu, Instagram, Makyaj, Magazin

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