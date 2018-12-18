Bebeğini Kaybeden Ece Vahapoğlu Kimdir?

Ünlü gazeteci ve sunucu Ece Vahapoğlu, Haziran 2018'de Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in kardeşi Cihan Alpay ile hayatlarını birleştirmişti. Bir bebek bekleyen çiftten bugün tatsız bir haber geldi. Vahapoğlu, acı haberi sosyal medya aracılığı ile sevenleriyle paylaştı.

"KABULLENMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"

Bebek sahibi olacaklarını sosyal medyadan duyuran Vahapoğlu, acı haberi de yine sosyal medya aracılığı ile duyurdu. Gönderisine şu yorumu ekledi: "Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası.Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız."Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle..." Mevlana"

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu 8 Mart 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. Anneannesi Saraybosnalı olan Vahapoğlu'nun dedesi Üsküplüdür. Dedesi, İstanbul'a göçtükten sonra annesi İstanbul'da kaldı ve Vahapoğlu'nun babasıyla evlendi.

ULUSLARARASI YÜKSELEN YILDIZLAR LİDERLİK PROGRAMI'NA KATILDI

İlk öğrenim hayatına Şişli 19 Mayıs İlkokulu'nda başlayan Vahapoğlu, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Üniversite eğitimine İtalya'da devam eden ünlü gazeteci, The American University of Rome'dan mezun oldu. Öğrenim hayatı başarılarla dolu olan ünlü gazeteci ve sunucu Ece Vahapoğlu, Fransa'da "AB ve Uluslararası İlişkiler" üzerine yüksek lisans yapan Vahapoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katılımda bulundu.

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI GENCİ SEÇİLDİ

JC Derneği tarafından 2001 yılında "Kişisel Başarı" dalında Türkiye'nin En Başarılı Genci" seçilen Ece Vahapoğlu, sunuculuk alanında kariyerinde önemli adımlar attı. ATV, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5 gibi kanallarda hazırladığı programlarla ekrana gelen güzel sunucu aynı zamanda iyi bir gazetecidir.Akşam, Sabah ve Takvim gazetelerinde köşe yazıları yazan gazeteci Vahapoğlu'nun Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim gibi dergilerde çalışmaları bulunuyor.

5 DİL BİLİYOR

Türkçe ile beraber 5 dil bilen Vahapoğlu, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça dillerini iyi derecede biliyor. Ece Vahapoğlu, KATIAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Vahapoğlu, Haziran 2018'de Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in kardeşi Cihan Alpay ile dünya evine girdi.