18.07.2019 12:05
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Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ece Vahapoğlu

Bodrum'da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini kaptırdı.

Bodrum'da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini kaptırdı. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilirken, Vahapoğlu'nun ise karnının iyice şiştiği görüldü.

Önceki gün Bodrum'un serin sularında yüzerken görüntülenen sunucu Ece Vahapoğlu, erkek bebek beklediklerini söyledi. 5 aylık hamile karnının iyice şiştiği görülen sunucu bol bol denize girip serinledi. Doğacak bebeklerine henüz bir isim bulmadıklarını söyleyen çift, denizin tadını doyasıya çıkardı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Ece Vahapoğlu, Bodrum, Ege, Magazin

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