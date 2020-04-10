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Eceabat Halk Eğitim Merkezi ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor

Eceabat Halk Eğitim Merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlattığı maske dikimi ile ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor.

10.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:33
Eceabat Halk Eğitim Merkezi ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor
Eceabat Halk Eğitim Merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlattığı maske dikimi ile ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tıbbi maske ve siperlik üretimine başlanan Eceabat Halk Eğitimi Merkezinde günlük yaklaşık 600 maske üretiliyor.
Merkez öğretmenleri, usta öğreticileri ve gönüllü kursiyerler vasıtasıyla üretime başlanan siperlik ve maskelerin yapımı ile Eceabat merkez ve köyleri ile birlikte yaklaşık 5 bin 600 nüfusa sahip Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan vatandaşların maske ihtiyaçları giderilmiş olacak.

Üretim aşamasını yerinde inceleyen Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu gönüllü kursiyerleri ve usta öğreticileri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Ongu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Yurttakal'dan bilgi aldı.

Günde 600 adet tıbbi hijyenik maske üretimi ilçenin maske ihtiyacının karşılanacağını belirten Kaymakam Ongu, "Pazara, markete, bankaya giden vatandaşlarımız ile kamuda çalışan arkadaşlarımız sizlerin diktiğiniz maskeler ile ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.Bu sayede hem hastalıktan korunmuş hemde kamu hizmetlerini aksatmadan devam etmiş olacaklar." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ise tüm dünyayı etkileyen salgın ile mücadele için ilçelerinde de büyük bir gayret içinde bulunduklarını söyledi.
İlk hedeflerinin Eceabat bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Turna, şunları söyledi:
"Hedefimiz öncelikle ilçemizin maske ihtiyacının hijyenik ve steril hale getirerek karşılamak. 1 paket içerisinde 5 ve 10 adet olmak koşulu ile her eve bu maskeleri dağıtmayı planlıyoruz. Virüs ile mücadele süresi içerisinde maske üretimine devam etmeyi düşünüyoruz.Gönülden destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Eceabat, Güncel
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