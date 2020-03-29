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Eceabat ilçesine şehir dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelenlerin 14 gün karantinada tutulmalarına karar verildi.

29.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:38
Eceabat ilçesine şehir dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelenlerin 14 gün karantinada tutulmalarına karar verildi.

Eceabat İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hasan Ongu başkanlığında toplantı yaptı. Toplantıda, tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında bazı tedbirler alınmasına karar verildi. Tedbirler kapsamında, ilçe merkezi ve köylerine şehir dışından gelen kişilerin 14 gün süreyle karantinada kalmalarına karar verildi. Toplantıda alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:   "Alınan tüm kararlara ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili özel işletmelerce herhangi bir zaafiyet gösterilmeden titizlikle riayet edilmesine, ilçemiz merkezi ve köylerindeki süpermarket ve marketler ile pazar yerlerine çocuk yaştakilerin girişinin engellenmesine, 29 Mart tarihinden itibaren ilçemize, ilçe dışından gelenlerin 14 gün karantina altında kalmaları gerektiğinin ilgililere kolluk kuvvetleri, muhtarlar ve ilgili kamu çalışanları tarafından tebliğ edilmesine, bu kararın Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığı resmi internet siteleri ve kolluk araçları, sosyal medya hesapları, belediye başkanlığı anons sistemi, köy ve mahalle muhtarlıklarımız, camilerimiz vasıtasıyla anons yapılarak vatandaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Eceabat, Güncel

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