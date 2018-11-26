Eceabat'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Eceabat'ın kurtuluş günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Törende Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz ve Belediye Başkanı Adem Ejder tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Konuşmanın ardından şiirlerin okunduğu törene, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.
Adem Ejder,Cumhuriyet Meydanı,Eceabat
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:47