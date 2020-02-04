Haberler » Güncel » Eceabat'ta bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası imha edildi - Haber

Eceabat'ta bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası imha edildi

Eceabat ilçesinde bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası, kontrollü olarak patlatılıp imha edildi.

04.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:38Eceabat'ta bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası imha edildi
ilçesinde bulunan Savaşları'ndan kalma el bombası, kontrollü olarak patlatılıp imha edildi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 'deki Nuri Yamut Anıtı bölgesinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerleri tarafından kullanılan patlamamış halde Tüfekçiyef el bombası bulundu.
Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, bomba imha robotuyla yapılan incelemenin ardından 8 santimetre çapındaki tarihi el bombasının imha edilmesine karar verdi.
El bombası, Anıtın bulunduğu alana yakın bir bölgede jandarmanın çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Çanakkale, Alçıtepe, Eceabat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
14:26  Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?
14:05  YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS ne zaman yapılacak?
12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
4.02.2020 15:56:06