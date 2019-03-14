Eceabat'ta Ceviz ve Badem Yetiştiriciliği Toplantısı

Kaynak: AA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ceviz ve badem yetiştiriciliği toplantısı yapıldı.Eceabat Gençlik Konukevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga ile üreticiler katıldı.Karadağ, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ceviz ve badem üretiminin yüzde 3'ünün Çanakkale ve çevresinde gerçekleştiğini dile getirdi.Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mühendisi Erdal Orman ise iyi bir ceviz bahçesinin iyi bir fidandan geçtiğini söyledi.Toplantının ardından katılımcılar bir ceviz bahçesinde uygulamalı olarak ceviz ağaçlarında şekil ve verim budaması gerçekleştirdi.