Eceabat'ta Şehitler Camisi'nin Temeli Atıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:57



13 Aralık 2018 Perşembe 15:57

Eceabat ilçesinde yapılacak Şehitler Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.Bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden inşa edilecek Şehitler Camisi için temel atma töreni düzenlendi."Opet Turkish" tarafından geleneksel mimarinin modern biçimde yorumlanmasıyla günümüze kazandırılan Selçuklu motiflerinin örneklerini taşıyacak caminin temel atma törenine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Belediye Başkanı Adem Ejder, şirket yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.İlçe Müftüsü Dr. İhsan Kara'nın yaptırdığı duanın ardından kurban kesilip temel atma gerçekleştirildi.Toplam 550 metrekarelik alan üzerine tabanda dikdörtgen üst bölümü dairesel formda yapılacak camide, millet kütüphenesi, abdesthane, teknik hizmetler birimleri yer alacak.Projeyi yürüten Mimar Bayram Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi'nde açılışı yapılacak Şehitler Camisi Çanakkale Boğazı'ndan rahatlıkla görülebilecek.120 jet groud ile güçlendirilen ve radyal temel üzerine depreme dayanıklı olarak inşa edilecek cami, tek kubbe altında toplanmış bir mimari olacak." dedi.