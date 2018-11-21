Eceabatlı Muhtarlar Troya Müzesi'ni Gezdi

Eceabat
ilçesinde görev yapan muhtarlar Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Eceabat Kaymakamlığınca yapılan organizasyon ve program ile ilçe, mahalle ve köy muhtarları geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Troya Müzesi ve ören yerini ziyaret etti.
Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ni ve buradaki müzeyi ziyaret eden muhtarlar Troya'dan çıkan tarihi eserleri inceleme fırsatı buldu.
Müzenin Çanakkale
'ye ve civar köylere ayrı bir katma değer sergileyeceğini belirten Bigalı Köyü Muhtarı Burhan Çetin, "Antik kentin olduğu bölüme daha önce de gelmiştim. Ancak bu sefer rehber eşliğinde o dönemde yaşanan olaylar anlatılınca gezi daha da anlamlı oldu. "dedi.
Muhtarlar Troya Atı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
Eceabat
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:54