Ecem Karaağaç Kimdir? Ecem Karaağaç Kaç Yaşındadır?

Ecem Karaağaç ismi Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının dolu dizgin gittiği bu günlerde yine gündem oldu. Adını ilk olarak Göz6 yarışması ile duyduğumuz Ecem Karaağaç, sonrasında katıldığı Survivor 2018'e erken veda etmişti. Peki Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşındadır? Ecem Karaağaç nerelidir? İşte Ecem Karaağaç hakkında merak edilenler…

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Lise 3. Sınıfta Amerika'ya giden Karaağaç, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Ecem Karaağaç, Futbol oynuyor, fitness ile uğraşıyor, boks yapıyor. 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynamış. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücüymüş. Okçuluk ve binicilik yapıyor. Bunları da hobi olarak değil ileri düzeyde yapıyor.

Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.

YAŞ: 25

MESLEK: MİMAR

BOY:1.74

KİLO: 60