İstismara Uğradığını Söyleyen Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç'tan İlk Açıklama: Olayın Aslı Bu Değil Mağdur Edildim

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, yarışma öncesi kendisine enerji yüklemesini yaparak birinci yapacağını söyleyen kişi tarafından defalarca istismara uğradığını söyledi. Yarışmanın başlarında adaya veda eden isim, kendisine istismarda bulunan kişiyi savcılığa şikayet etti.

Hakkında çıkan haberlerden sonra 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ecem Karaağaç, gözyaşlarına hakim olamayarak "Mağdur edildim" dedi.

"MAĞDUR EDİLDİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Karaağaç, şöyle konuştu: "Çok ciddi şekilde mağdur edildim haberlere çok üzüldüm. Ben hakkımı aramak için savcılığa başvurdum bunun magazin haberi olarak sunulacağını düşünmedim.

"OLAYIN BU KADAR BASİTE İNDİRGENMESİ BENİ YIPRATTI"

Karşı taraf şikayetimi geri çekmem için uğraşıyorum ama geri çekmeyeceğim. Eğitimli ve eğitimsiz herkes dolandırılıyor. Olay çıkan haberlerdeki gibi 2 cümle değil. Benim bir ailem ve değerlerim var bu işin bu kadar basite indirgenmesi beni çok yıprattı.

"DOLANDIRILDIM, SUİSTİMAL EDİLDİM"

Ortada çok büyük ve ağır bir suç var. Bunun bir eğlence malzemesi olarak görülmesini istemiyorum ve asla geri çekilmeyeceğim. Karşı tarafın beni tehdit etmek için yaptığı bir harekettir ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Dolandırıldım, suistimal edildim. Tek temennim kimsenin başına böyle bir şey gelmesin.

"KARŞI TARAF BENİ TEHDİT ETTİ"

Konu zaten çarptırıldı. Konu asla bu şekilde değil. O kadar basit bir olay değil benim yaşadıklarım. Karşı taraf beni magazine çıkarak rezil edeceğini söyleyip tehdit etti. Beni her şekilde dolandırdı. Bu olay yakında ortaya çıkacak. Alay konusu olmak istemiyorum bunu düşmanımın dahi yaşamasını istemiyorum benim hukuka inancım tam."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konuşmakta güçlük çeken Karaağaç, kendisini savunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Karaağaç, sözlerine şöyle devam etti: "'Sana enerji yükleyeceğim birinci yapacağım' diye bir cümle zaten yok. Ben bu olayı 2 senedir yaşıyorum. İnsanlar o kadar acımasız ki okumak bile istemiyorum. Bu insanlar nelerin yaşandığı bilmeden beni yargılayamaz. Onlarında çolukları çocukları olacak inşallah kimsenin başına gelmez."

NE OLMUŞTU?

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Ecem Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Ecem Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.