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Ecem Özkaya ile boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ Mekke'ye gitti

10 yıllık eşi Ecem Özkaya'dan tek celsede boşanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Mustafa Üstündağ, Mekke'ye gitti. Instagram hesabından Mekke'de çektiği bir karesini paylaşan oyuncu, "Yok başka efendim tek olan Allah vardır" dedi.

10.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:49

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterini oynayan oyuncu Mustafa Üstündağ ile meslektaşı Ecem Özkaya, 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Üstündağ, ayrılık sonrası soluğu 'de aldı.

EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ

2010 yılında beraber rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşklarını nikah masasına taşıyan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken boşandıkları haberi geldi. Evliliklerini tek celsede bitiren ikili, ortak bir açıklama yaparak "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz" dedi.

MEKKE'YE GİTTİ

Sosyal medya hesabından herhangi başka bir paylaşım yapmayan Mustafa Üstündağ, Mekke'ye gitti. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Üstündağ, şu notu yazdı: "Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah'a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır sadece. Sizi beni bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın... Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim, secdeye yatarım."

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Ecem Özkaya ile boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ Mekke'ye gitti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya, Mekke, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
SAMURAY:eşinden boşan kutsal topraklara koş ilginç
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ABDULSAMED:maşallah sanat camiasında böyle ınançlı bireyleri görmek bize mutluluk verıyor rabbim kabul etsinnnnnnnnnn
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PAŞALI:Anlaşamayan o kadar çok çocuklu çiftler var ki sadece çocuk veya çocukları anne baba sevgisini ayrı yaşamasınlar diye zorunlu evliliğe katlanıyorlar.
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R.53:Allah kabul etsin. . . Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşaAllah. . .
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13 1
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VATANDAŞ:Umrede selfie keyfi bir başkadır. Gelsin yeni diziler, yeni reklamlar, yeni iş birlikleri.
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MERVE:Allah kabul etsin MURO. Rabbim bizlere de gitmeyi nasip etsin.
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ALİ BİLDİREN:bizi de kandırıyor kendini de. . ne yaptığını bildiği yok.
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SAKARYALI HATUN:ALLAH,iyilerle karşılaştırsın.
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SAKARYALI HATUN:ALLAH,sevsin yeter...O, hiçbir zaman bırakmaz.
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