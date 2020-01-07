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10 yıl önce evlenen Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ boşandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Mustafa Üstündağ ile dizi setinde tanışıp 2010 yılında evlendiği Ecem Özkaya boşandı.

07.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:37

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterini oynayan başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ ile 10 sene önce evlendiği Ecem Özkaya tek celsede boşandı.

10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Mustafa Üstündağ ile meslektaşı Ecem Özkaya, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çiftten kötü geldi. Ahmet Karan adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çift boşandı.

"ECEM'E İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Üstündağ, verdiği bir röportajda eşi Ecem Özkaya hakkında "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi" demişti.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

11 Şubat 1977'de Mersin'de doğan Mustafa Üstündağ, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk kez Yılan Hikayesi dizisiyle kamera karşısına geçtikten sonra 2000-2007 yılları arasında Dikkat Bebek Var, Yıldızların Altında, Yarım Elma, Bedel, Hayat Bilgisi, Uy Başuma Gelenler, Aşka Sürgün ve Yersiz Yurtsuz gibi birçok dizide yer aldı.

Son olarak Çukur dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mustafa Üstündağ, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Boran karakterine hayat vermektedir.

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10 yıl önce evlenen Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ boşandı

Ahmet Kaan, Magazin

Kaynak: Diğer


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