Ecem Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ ile boşanan Ecem Üstündağ kimdir? Ecem Üstündağ hayatı ve biyografisi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Boran'ı Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında evlenen Ecem Üstündağ, 10 yıllık evliliğini sonlandırdı. Ahmet Karana adlı bir de çocukları olan çift gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Yaşanan gelişme sonrası Mustafa Üstündağ ile boşanan Ecem Üstündağ kimdir, ? Ecem Üstündağ hayatı ve biyografisi merak edildi. Ecem Üstündağ kimdir?

ECEM ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Ecem Üstündağ Doğum Tarihi: 25 Haziran 1988

Ecem Üstündağ Kaç Yaşında: 31 yaşında

Ecem Üstündağ Nereli: Doğum yeri, İstanbul

Ecem Üstündağ Mesleği: Oyuncu

Ecem Üstündağ Evliliği: Mustafa Üstündağ

Ecem Üstündağ Çocuğu: Ahmet Kaan Üstündağ

ECEM ÜSTÜNDAĞ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Ecem Nur Özkaya Üstündağ 25 Haziran 1988, İstanbul doğumlu Türk Oyuncu.

Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitim almıştır.

2012 yılından beri bu sezon Fox tv'ye geçen Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini oynamıştır. Bu sezon başlayan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini oynamaktadır.

Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet (2011) dizilerinde ve Sizi Seviyorum (2009) isimli sinema filminde oynamıştır.

Mustafa Üstündağ - Ecem Üstündağ

ECEM ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI DİZİLER

2018/ Can Kırıkları/Aysel Karadağ

2016-2017/ Hayat Şarkısı/ Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015/ Zengin Kız Fakir Oğlan/ Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012/ İffet/ Nil

2010/ Cümbür Cemaat Aile/ Zeynep

2009/ Elveda Rumeli Küçük Zarife

2008/ Havalimanı/İyi Uçuşlar İdil

2007/ Kartallar Yüksek Uçar Seval

ECEM ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI FİLMLER

2009/ Sizi Seviyorum/ Eda

2014/ Zengin Gelin Fakir Damat/ Biricik Yılmaz Kirişci

2015/ Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası/ Biricik Yılmaz Kirişci

2017/ Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan/ Biricik

2019/ Kim Daha Mutlu