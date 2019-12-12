Haberler » Güncel » Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü - Haber

Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde Ecem Akgün (11) ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekledikleri sırada, C.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

12.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:05Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı beldesinde Ecem Akgün (11) ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekledikleri sırada, C.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza, Kırcasalih beldesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. C.Y.'nin kullandığı 22 LR 737 plakalı araç, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekleyen Kırcasalih Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ecem ve babaannesine müdahale ederken, polis ekipleriyse yolda güvenlik önlemi aldı.  Ecem Akgün, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybederken babaannesi Emine Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, sürücü C.Y.'yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.


- Edirne

Emine Akgün, Kırcasalih, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40 Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı - Haber
18:39 Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Haber
18:38 Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası - Haber
18:38 Ukrayna'da 3 yıl önceki gazeteci cinayeti ile ilgili gözaltı kararı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
12.12.2019 18:41:13