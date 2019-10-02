Echoes Of Fear Filmi

Yönetmenliğini Brian Avenet-Bradley ve Laurence
Avenet-Bradley ikilisinin yaptığı ve senaryosunu ise Brian Avenet-Bradley'in kaleme aldığı korku film
inin başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton ve Elif Savaş üstleniyor.Yönetmen:
Brian Avenet-Bradley , Laurence Avenet-BradleySenaryo:
Brian Avenet-BradleyOyuncular:
Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton, Elif Savaş, Danilo Di Julio, Ian Heath, Norman Zeller, Curt Lambert, Anatol Felsen, John Ryan McLaughlin, William Sebastian MunozFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Echoes of FearYapımcı Firma:
Ela FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
15.11.2019 Echoes of Fear Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.