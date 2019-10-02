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Echoes Of Fear Filmi

Echoes of Fear filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Echoes of Fear filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

02.10.2019 09:54Echoes Of Fear Filmi
Yönetmenliğini Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley ikilisinin yaptığı ve senaryosunu ise Brian Avenet-Bradley'in kaleme aldığı korku film inin başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton ve Elif Savaş üstleniyor.


Yönetmen:Brian Avenet-Bradley , Laurence Avenet-Bradley
Senaryo:Brian Avenet-Bradley
Oyuncular:Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton, Elif Savaş, Danilo Di Julio, Ian Heath, Norman Zeller, Curt Lambert, Anatol Felsen, John Ryan McLaughlin, William Sebastian Munoz
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:Echoes of Fear
Yapımcı Firma:Ela Film
Yapım Yılı:2018
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:90 dk.
Dağıtıcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi:15.11.2019

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Laurence, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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