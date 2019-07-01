01.07.2019 11:54
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Ecinni: Tılsımlı Mezar Filmi

Ecinni: Tılsımlı Mezar Filmi

Ecinni: Tılsımlı Mezar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ecinni: Tılsımlı Mezar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Sağlam’ın oturduğu “Ecinni” film inin devam halkası olan “Ecinni: Tılsımlı Mezar”da, Osmanlı’dan kalma 400 yıllık bir köyde yaşanan olaylar konu ediliyor.


Yönetmen:Mehmet Sağlam
Senaryo:Mehmet Sağlam
Oyuncular:Önem Pişkin, Berkay Berkman, Elis Büşra Kılıç, Aslı Şimşek, Batuhan Zeybek
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:Ecinni: Tılsımlı Mezar
Yapımcı Firma:Sağlam Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:Bir Film
Vizyon Tarihi:19.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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