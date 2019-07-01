Ecinni: Tılsımlı Mezar Filmi

Yönetmen koltuğunda Mehmet Sağlam’ın oturduğu “Ecinni” film
inin devam halkası olan “Ecinni: Tılsımlı Mezar”da, Osmanlı’dan kalma 400 yıllık bir köyde yaşanan olaylar konu ediliyor.Yönetmen:
Mehmet SağlamSenaryo:
Mehmet SağlamOyuncular:
Önem Pişkin, Berkay Berkman, Elis Büşra Kılıç, Aslı Şimşek, Batuhan ZeybekFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Ecinni: Tılsımlı MezarYapımcı Firma:
Sağlam FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
19.07.2019 Ecinni: Tılsımlı Mezar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.