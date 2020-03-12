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ECM Başkanı Lagarde: Covid-19 Euro bölgesinde büyümeyi olumsuz etkiliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının Euro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirterek, “Virüs, üretimi yavaşlatacak, talebi azaltacak. İddialı ve koordineli mali politika yanıtına ihtiyaç var.” dedi.

12.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:01
ECM Başkanı Lagarde: Covid-19 Euro bölgesinde büyümeyi olumsuz etkiliyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının Euro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirterek, "Virüs, üretimi yavaşlatacak, talebi azaltacak. İddialı ve koordineli mali politika yanıtına ihtiyaç var." dedi.

Lagarde, ECB Başkanı olarak bankanın bu yılın ikinci yönetim konseyi toplantısının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Dünya

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