28.05.2019 10:30
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Ecrin Bebeğin Ölüm Haberini Alan Demet Akalın İdam İstedi

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Ecrin bebeğin dün ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Ecrin'in ölüm haberi üzerine Demet Akalın, "İdam istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı'da evinin önünde oyun oynarken kaybolan Ecrin bebek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ünlü popçu Demet Akalın, duruma sessiz kalmadı.

AİLESİ YARDIM İSTEMİŞTİ

1,5 yaşında olan Ecrin, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kayboldu. Aile, Ecrin Kurnaz'ın bir an önce bulunması için çeşitli programlara başvurarak yardım istemişti.

CESEDİNE ULAŞILDI

7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın, cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin, evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu açıkladı.

"İDAM İSTİYORUM"

Ecrin bebeğin ölüm haberinden sonra, pop sanatçısı Demet Akalın, sosyal medya hesabından tepkilerini dile getirdi. Akalın, bu tarz olaylara artık idam getirilmesi gerektiğini belirtti.

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YORUMLAR (11)
NE YAZAYIM: parçalamışlar mı birde. yazıklar olsun sözün bittiği yer
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DÜRBÜNLÜ: Çocukların hakkı korunmalı ilgisiz annelerden. Annesi de çocuğuna bakmadığı için idam edilmeli.
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R.S.D.: Demet kim ki?
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BUKET: HELAL OLSUN DOGRU DEMİS BEBEGİN HAKKI NERDE
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DÜRBÜNLÜ: ülkemizde topluma din iman dört dörtlük ögretilmiyor.sorumlular başkan ve diyanettir.görünen köy kılavuz istemez.ortalıgı karıştıranlar fitneci reforumcu ve mezhepsiz din adamlarıdır.onların yüzünden toplum dinden sogudu.
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