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Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldüDÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

14.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:26
Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
DÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay sabaha karşı Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir ecza deposunda meydana geldi. Ecza deposundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında depoda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Güncel

Kaynak: DHA


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