24 Kasım 2018, 19:36
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Eczacıbaşı Çanakkale Belediye'ye Set Vermedi

Eczacıbaşı Çanakkale Belediye

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Eczacıbaşı Vitra ile karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Eczacıbaşı Vitra ile karşılaştı. Mücadeleyi Eczacıbaşı Vitra 3-0 kazandı.

KÜNYE

Salon: Anafartalar Hakemler: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz (L), Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer Eczacıbaşı Vitra: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı (L), Meliha İsmailoğlu, Kim Yeon Koung, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer Setler: 24-26, 11-25, 21-25 Süre: 79 dakika (32, 22, 25)

(Cenk İşver/İHA) Vestel,Çanakkale Belediyespor,Eczacıbaşı Topluluğu
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:36